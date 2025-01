SÃO PAULO

Suplente de vereador é morto a tiros em frente a casa noturna em São Paulo De acordo com o registro da ocorrência, o empresário estava em frente a uma casa de shows de sua propriedade, na Avenida Cruzeiro do Sul, por volta das 21h20. De acordo com testemunhas, o criminoso não anunciou o assalto. A vítima morreu no local