Cantor sertanejo morre em grave acidente de carro em Goiás

João Kennedy morreu em um acidente de carro no Jardim Curitiba IV, em Goiânia - (crédito: Reprodução/Redes sociais/@joaokennedycantor)

O cantor sertanejo João Kennedy Brígido de Moura, conhecido como João Kennedy, 22, morreu em um acidente de carro no Jardim Curitiba IV, em Goiânia (GO). O passageiro, Samuel Carvalho dos Santos, 30, também faleceu. O veículo se partiu ao meio e as vítimas ficaram presas às ferragens. O acidente ocorreu entre a noite de quinta-feira (23) e a madrugada da última sexta-feira (24).

Informações da polícia de Goiás apontam que o motorista perdeu o controle do carro, o que fez com que o veículo rodasse na pista. Após, subiu em uma calçada e colidiu contra o muro de uma residência.

O Corpo de Bombeiros e o SAMU retiraram as ferragens. A Polícia Militar e a Polícia Técnico Científica também realizaram trabalhos no local. Um inquérito policial foi instaurado para apurar o que houve.

Nas redes sociais do cantor, amigos, familiares e ex-parceiros de profissão prestaram homenagens ao artista. Nascido em Goiânia, João Kennedy cantava em bares da cidade.

João Kennedy compartilhava nas redes a rotina como cantor e postava covers de músicas de outros cantores do ramo, como da dupla Henrique e Juliano.

O Correio entrou em contato com a equipe do artista e aguarda a nota oficial da assessoria. O texto será atualizado com o material.