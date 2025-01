Helicóptero que caiu em fazenda fazia voo de passeio depois de pulverização

A queda do helicóptero que deixou três pessoas mortas na zona rural de Cruzília, no Sul de Minas Gerais, na noite dessa segunda-feira (27/1), teria acontecido quando dois funcionários da fazenda realizavam um voo panorâmico pela propriedade, logo após a aeronave terminar uma pulverização agrícola.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a queda ocorreu na Fazenda Cachoeira, após a conclusão do trabalho contratado pela empresa Aerogreen Aviação Agrícola Ltda. A fazenda fica na estrada entre os municípios de Cruzília e Carrancas.

Segundo uma funcionária, o piloto já tinha terminado a pulverização quando realizou um voo panorâmico com o gerente da fazenda, de 39 anos, e com o auxiliar administrativo da fazenda, de 37, até a Fazenda Chalé. Porém, a aeronave caiu já no caminho de volta à propriedade, próximo ao heliponto, e pegou fogo.

De acordo com a testemunha, os funcionários da fazenda viram o helicóptero se incendiando depois da queda e se deslocaram para tentar salvar as vítimas. Eles conseguiram retirar dos destroços o piloto, de 46 anos, mas ele já estava sem sinais vitais aparentes.

Outra testemunha, um representante da fazenda, relatou ter ouvido um barulho antes de perceber que a aeronave havia caído. Ele tentou retirar os ocupantes, mas sem sucesso.

Os bombeiros foram acionados por volta das 18h e apagaram o incêndio nas ferragens da aeronave. A perícia da Polícia Civil esteve presente e realizou os procedimentos de praxe para liberação dos corpos, que foram encaminhados para o serviço funerário de Cruzília.

Investigação

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. Em nota, o Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa III), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira, informou que investigadores foram acionados para analisar as causas possíveis para a queda.

"Na Ação Inicial, são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação", esclareceu a Seripa III.