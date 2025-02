Deputado pede investigação contra Claudia Raia após declaração sobre vibrador

No documento enviado ao delegado-geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo, Artur José Dian, Caporezzo afirma que, ao utilizar um meio de comunicação com alcance nacional e internacional, a atriz contribuiu para a “relativização de atos que afrontam diretamente os direitos das crianças e adolescentes. Essa atitude, além de imprudente, configura um perigo social, pois incentiva outros pais e responsáveis a adotarem práticas similares, em afronta direta à legislação vigente e à moralidade pública.”

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular