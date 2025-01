Claudia Raia faz confissões sobre vida sexual após menopausa

Claudia Raia abriu o jogo sobre como está sua libido após a chegada da menopausa. A atriz, aos 58 anos, entregou que seus desejos sexuais se intensificaram entre quatro paredes com o marido, Jarbas Homem de Mello.

Em entrevista ao programa Goucha, exibido em Portugal, a artista detalhou sobre a vida sexual do casal. "O [meu] desejo sexual permanece e bom. Esse é um dos sintomas avassaladores [a perda de libido]. Secura vaginal, desconforto vaginal no ato sexual, são muitas variantes, muitos incômodos ao mesmo tempo, e a falta de libido, então por que você vai se machucar com um negócio que você nem está sentindo vontade de fazer?", contou.

Claudia Raia ainda surpreendeu ao entregar que possui uma espécie de coleção de brinquedos para utilização do próprio prazer. "Volta e volta bem, com qualidade (risos). Os brinquedos [sexuais] ajudam e muito. Hoje, os vibradores são brinquedos com prescrição médica. Tenho 17 vibradores em casa e quando a Sofia [filha de Claudia com Edson Celular] fez 12 anos, eu dei um vibrador para ela e disse: ‘Vá se investigar, vai saber do que você gosta’. Hoje é prescrição médica", disse.

A atriz afirmou que possui inúmeros modelos de vibradores, visto que utiliza cada um de acordo com o momento e seu próprio amor. Ela, que se tornou mãe pela terceira gravidez aos 55 anos, destacou que buscou desconstruir o estereótipo criado em torno de mulheres como ela que ultrapassaram o cinquentenário.

