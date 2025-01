600 milhões de vacinas foram distribuídas no Brasil desde 2023, informa painel

O painel do Ministério da Saúde sobre distribuição de vacinas no Brasil mostra que, entre janeiro de 2023 e dezembro de 2024, mais de 600 milhões de doses foram fornecidas à população. Lançado em dezembro do ano passado, o ‘vacinômetro’ é interativo e atualizado diariamente, o que permite acompanhamento de envios de imunizantes para estados e municípios em tempo real.

De acordo com a pasta, se comparado a dados de 2022, houve crescimento de 15 dos 16 principais imunizantes do calendário infantil. Nesse período, foi alcançado, por exemplo, mais de 95% de cobertura da segunda dose da vacina tríplice viral — contra sarampo, caxumba e rubéola —, o que contribuiu, também, para a saída do Brasil do ranking dos 20 países com mais crianças não vacinadas no mundo.

“Os resultados concretos se devem ao trabalho do governo federal na recuperação da confiança nas vacinas e ampliação do acesso”, diz, em nota, a ministra da Saúde, Nísia Trindade. “A criação do painel é um avanço fundamental para garantir mais eficiência na gestão da imunização no Brasil. Com essa ferramenta, estados e municípios podem acompanhar em tempo real o envio de doses, facilitando o planejamento das ações e assegurando que as vacinas cheguem a quem mais precisa.”

