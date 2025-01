Mistério em desaparecimento é revelado após 12 anos por falta de dedo em cadáver

A Polícia Científica de Santa Catarina descobriu a identidade de um homem assassinado em 2013 em Chapecó (SC) por conta da ponta de dedo da vítima. Na verdade, da falta dela.

O corpo, que foi enterrado sem a identidade revelada, foi exumado no final do ano passado, como parte do programa PCI Conecta. O projeto tem objetivo de localizar pessoas desaparecidas e identificar vítimas com identidade indeterminada, de acordo com o Superintendente Regional de Polícia Científica em Chapecó, Felipe Salata Braga.

"A partir desse programa, a Polícia Científica revisitou casos de cadáveres não identificados que tínhamos em Chapecó e comparar com a lista de pessoas desaparecidas da Polícia Civil", explicou Braga ao Correio.

Durante as buscas, um detalhe chamou atenção dos peritos: um dos corpos não tinha a ponta do indicador da mão direita. No registro policial, constava uma pessoa desaparecida que também não tinha essa parte do corpo. "Como a localização espaço-temporal do cadáver era próxima ao que constava do desaparecimento da vítima, levantou nossa suspeita inicial", afirmou o Superintendente.

Com a desconfiança, os profissionais procederam às etapas para verificar se era a mesma pessoa. Foram realizadas entrevistas com a família do homem desaparecido, nas quais foram levantados dados relevantes sobre ele, como histórico médico e dentário.

Em seguida, foi realizado o laudo pericial de antropologia e odontologia legal, que comparou ossos e dentes do corpo aos da vítima desaparecida. Além da falta do dedo, foi descoberta uma assimetria no cotovelo, que tanto o desaparecido quanto o corpo tinham. A arcada dentária e o histórico de próteses nos dentes também correspondiam.

"Tudo o que foi analisado foi correspondente, então pudemos identificar definitivamente a vítima", alegou Braga.

Após a identificação, o caso será reaberto pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias do assassinato. O Correio entrou em contato com a organização em busca de maiores informações. Em caso de resposta, a matéria será atualizada.