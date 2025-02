650 pessoas levadas ao batalhão da polícia após briga entre torcida do Santa Cruz e Sport

Após cenas de barbárie tomarem conta das ruas centrais de Recife por conta de uma briga generalizada entre as torcidas do Sport e do Santa Cruz, 650 pessoas foram levadas até o batalhão da Polícia de Choque (BPChoque) para serem revistadas. A operação da Polícia Militar de Penambuco demandou o emprego de 680 homens.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Foram registrados espancamentos, depredação de estruturas públicas e privadas, além de um estupro.

O confronto entre os torcedores do Sport, do Santa Cruz e a polícia fez com que comerciantes fechassem comércios, assustou moradores e impactou no trânsito das principais avenidas da capital de Pernambuco, fazendo com que motoristas tentassem um retorno no meio engarrafamento.

No confronto, 12 pessoas ficaram feridas. Elas foram encaminhadas ao Hospital da Restauração. Nove delas foram liberadas e três seguem internadas. Conforme nota divulgada pelo governo do estado não há mortes registradas no confronto.

Mesmo após a briga generalizada entre as torcidas, o jogo do campeonato Pernambucano foi realizado e terminou com o placar 1 x 0 para o Santa Cruz.

Leia também: Mortes por policiais militares em serviço dobram em um ano na cidade de SP

As forças de segurança do estado informaram ainda que, além de Recife, foram registradas brigas e outras ameças nos municípios de Paulista e Cabo de Santo Agostinho. Ao todo, 20 pessoas foram presas. 14 em Recife, três em Cabo de Santo Agostinho, após um confronto com uso de explosivos, e três em Paulista.

Até a publicação dessa matéria, nem Sport Clube de Recife, nem o Santa Cruz se manifestaram nas redes sociais.

A governadora, Raquel Lyra afirmou, através das redes sociais, que todos os envolvidos serão punidos.

Estou trabalhando com a equipe do governo desde o primeiro momento, e tomando as devidas providências para punir os vândalos responsáveis pela barbárie vista mais cedo no Recife. Cerca de 700 policiais estão destinados para a missão e os feridos estão sendo atendidos no HR. [+] — Raquel Lyra (@raquellyra) February 1, 2025

O prefeito da cidade de Recife, João Campos afirmou que as cenas de horror registradas hoje foram cometidas por vândalos que usam o esporte para cometer crimes, mas que não são torcedores.