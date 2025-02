Desembargador do TJGO nega se aposentar para filho entrar no cargo

O desembargador do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) Nicomedes Domingos Borges negou os boatos de que pretende antecipar a aposentadoria em três anos para que o filho seja indicado à vaga.

A informação foi divulgada pelo jornal O Popular. Em nota publicada no site do próprio tribunal, o magistrado afirmou que pretende permanecer na Corte até atingir a idade-limite para aposentadoria compulsória, que é de 75 anos.

"Diante dos debates e notícias na imprensa sobre a eventual aposentadoria, o desembargador Nicomedes Domingos Borges reafirma seu compromisso de permanecer no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) até atingir a idade limite. Ressalta que faltam, ainda, três anos para a aposentadoria por implemento de idade, ressaltando que não irá antecipar sua saída do Tribunal”, diz a nota.

O tribunal também destacou que a trajetória do desembargador sempre foi pautada pelo fortalecimento do Poder Judiciário e pela credibilidade da instituição. “O magistrado destaca que sua trajetória sempre foi pautada pelo fortalecimento do Poder Judiciário, contribuindo para a credibilidade do Tribunal de Justiça. Ressalta, ainda, que a aposentadoria voluntária é um direito de qualquer magistrado e que a candidatura ao Quinto Constitucional da OAB segue os trâmites legais para todos os interessados. Contudo, para evitar especulações e garantir total transparência, deixa claro que permanecerá no TJGO até o prazo legal permitido”, acrescentou a nota.