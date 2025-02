Domingo tem risco de chuvas intensas, indica Inmet

O Distrito Federal iniciou fevereiro com temperaturas amenas, com mínima de 18 °C registrada no Plano Piloto e máxima prevista de 27 °C neste domingo (2/2). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital está sob alerta laranja devido ao risco de chuvas fortes. Esse alerta deve se manter nos próximos dias.



O Metereologista do Inmet, Heráclio Alves, também detalhou as condições do tempo para este domingo e os próximos dias. "A previsão é de que a chuva continue até terça-feira (4), mas a intensidade começará a diminuir a partir de segunda-feira (3), com o sol aparecendo com mais frequência e as temperaturas subindo", afirmou ao Correio.

Segundo o especialista, a sensação de frio pela manhã é consequência das chuvas que ocorreram durante a noite e da cobertura de nuvens persistente. "O vento e a falta de sol contribuem para essa sensação de frio, mas a temperatura real não caiu tanto", explicou.

Alerta

O Inmet mantém o alerta laranja, que indica o risco de chuvas intensas com volumes que podem alcançar 50mm/dia, além de ventos fortes de até 100 km/h. Esse cenário traz riscos como queda de galhos de árvores, alagamentos, interrupção no fornecimento de energia elétrica e risco de descargas elétricas.