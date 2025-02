Prefeituras de São Paulo e Recife brigam pelo título de melhor carnaval de rua

Qual é o melhor carnaval de rua do Brasil? Para São Paulo, é o da capital paulista. A Prefeitura da capital paulista usou o Instagram para divulgar os blocos de carnaval que acontecerão na cidade, e na legenda declarou: “O maior carnaval de rua do Brasil está chegando”.

A publicação viralizou nas redes sociais e já conta com mais de seis mil comentários, entre eles, os perfis oficiais de outras prefeituras comentaram na publicação em tom de humor, discordando da afirmação. "’Maior Carnaval de rua do Brasil’? Quem me chamou?”, escreveu a Prefeitura de Recife.

A prefeitura de Belo Horizonte marcou presença nos comentários. “Uai, cês tão falando de carnaval? Podem ficar com a disputa do maior, que ficamos com o título de melhor”, afirma.

O Governo da Bahia também comentou, defendendo o carnaval de Salvador. “Calma, amiga. Respeita mainha! Antes de usar essa unidade de medida, é bom avisar a terra do Axé, né?”, escreveu a conta oficial





Os seguidores também questionaram o posicionamento da prefeitura paulista, comentando que o post não fazia sentido. “Não é possível que isso tenha passado por uma equipe de comunicação inteira e NINGUÉM disse "Oa, melhor não.." kkkkkkkkk”, afirmou uma seguidora.

A prefeitura de São Paulo argumentou que a cidade é o lugar onde o Brasil se encontra, e que o carnaval da capital celebra todas as culturas, estilos e ritmos. A expectativa é atrair 15 milhões de pessoas em São Paulo, com 767 blocos inscritos.

Em 2014 a cidade teve uma estimativa de 15 milhões de pessoas presentes e 500 blocos inscritos, enquanto Recife atraiu 3,4 milhões de pessoas e teve mais de mil blocos inscritos. O Carnaval em São Paulo começa no dia 22 de fevereiro e vai até o dia quatro de março, contando com o pré e pós carnaval. Em Recife a festa começa no dia 27 de fevereiro e termina no dia 5 de março.