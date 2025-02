Igrejas históricas de Salvador sofrem com falta de restauração, alerta padre

Socorristas verificam os escombros do desabamento do teto na Igreja de São Francisco - (crédito: Defesa Civil da Bahia/Divulgação)

O desabamento do teto da Igreja São Francisco de Assis, a "igreja de ouro", nesta quarta-feira (5/2), deixou religiosos e especialistas ainda mais preocupados com o estado de conservação das igrejas Centro Histórico de Salvador. Em entrevista ao Correio, o padre Jailson Jesus dos Santos, doutor em História da Igreja, denuncia a deterioração de templos centenários, muitos deles tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), e a ausência de fiscalização efetiva por parte dos órgãos responsáveis.

"No dia 25 de janeiro, gravei um vídeo falando de uma das igrejas do centro histórico, a Igreja dos Quinze Mistérios, falando do abandono e do desprezo, entre outras igrejas, que estão em uma situação de deterioração, com cupim", relatou o padre. No vídeo, o religioso mostra o estado do templo. Confira:

Segundo ele, há anos são feitas solicitações ao Iphan, ao Ministério da Cultura e ao Governo da Bahia, mas não há respostas concretas ou medidas efetivas de preservação. “Eles dizem que faltam recursos. Mas a manutenção tem que ser constante”, afirmou. Para o religioso, o problema se agrava pelo fato de os responsáveis pelas igrejas não terem conhecimento técnico ou recursos para avaliar riscos estruturais, o que pode colocar em perigo tanto o patrimônio histórico quanto a segurança dos fieis e visitantes.

"Eu acho que a principal fiscalização deve ser feita pelos responsáveis, que são os órgãos públicos, já que as igrejas do Centro Histórico são todas tombadas. Porque o responsável da igreja não tem a experiência nem os meios técnicos para verificar se o teto de uma igreja está para cair ou com algum perigo. Ele pode ter algum pressentimento, mas como são igrejas antigas, ouvir estalos ou outros barulhos é comum. Mas a fiscalização tem que ser feita constantemente pelos órgãos públicos responsáveis por isso", enfatiza o padre Jailson.

O padre destaca que o tombamento de um imóvel pelo Iphan garante o reconhecimento da importância histórica, mas também exige compromisso do poder público na sua preservação.