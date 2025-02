Jovem baleada por agentes da PRF na véspera de Natal recebe alta hospitalar

A jovem de 26 anos que foi baleada na cabeça por policiais rodoviários federais na véspera de Natal, Juliana Leite Rangel recebeu alta médica na tarde desta quinta-feira (6/2). Juliana deixou o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) em cadeiras de rodas acompanhada por amigos e família enquanto era aplaudida pela equipe médica.

Em entrevista ao jornal O Globo, a mãe de Juliana, Deise Rangel, afirma que a recuperação da filha foi um “verdadeiro milagre de Deus e que, agora, a família pode se preparar para comemorar o Natal mais uma vez.”

Juliana, moradora de Belford Roxo, ficará em repouso na casa da irmã, Jessica, em Niterói. Antes de deixar o hospital em uma ambulância, a jovem conseguiu ficar de pé com ajuda dos funcionários para subir os degraus do veículo.

Diretor-geral do HMAPN, Thiago Rezende declarou que, após 44 dias internada, Juliana recuperou a parte motora mas tem dificuldade de andar devido ao longo tempo de internação: “Juliana é um milagre. Com o tempo e a fisioterapia, ela vai recuperar a parte motora e vai andar. Depois da alta, vamos marcar o ambulatório de forma recorrente pelos próximos meses. Ela já foi liberada para fazer fonoaudiologia, já conseguiu se alimentar sem sonda, e sem ajuda.” A equipe médica acredita que a jovem voltará a ter uma vida normal.

Relembre o caso

Na noite da véspera de Natal (24/12) do ano passado, Juliana Rangel foi atingida por um tiro de fuzil, dentro do carro da família, na Rodovia Washington Luiz (BR-40), em Duque de Caxias. O carro estava com cinco pessoas no momento do tiroteio. Além de Juliana, Alexandre Rangel, pai da jovem, foi atingido na mão esquerda, mas recebeu alta ainda no dia 24.

O caso segue sob investigação da Polícia Federal e da Corregedoria da PRF. Os policiais envolvidos foram afastados preventivamente e as armas utilizadas, dois fuzis e uma pistola automática, estão sendo periciadas. A abordagem, que ocorreu durante o plantão especial de Natal, foi justificada pelos agentes como um erro ao suporem que o veículo estava ligado a disparos ouvidos na região.

Durante a internação, Juliana chegou a ter uma piora no estado de saúde, considerado gravíssimo pelos médicos. Ao melhorar, a jovem desenvolveu uma infecção.