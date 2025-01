Demitido da Globo, Rodrigo Bocardi se envolveu em diversas polêmicas

Rodrigo Borcardi, experiente jornalista da Rede Globo, foi demitido na noite desta quinta-feira (30/1), após 25 anos trabalhando na emissora. Sabrina Simonato, que divide a bancada do Bom dia SP com Bocardi vai assumir o telejornal interinamente a partir desta sexta-feira (31/1).

A extensa carreira de Rodrigo Bocardi inclui reportagens especiais, uma passagem por Nova York como correspondente da Rede Globo, e o ápice da carreira do telejornalista: apresentação do Jornal Nacional.

Borcardi, que também atua em outros produtos do Grupo Globo, com a rádio CBN no programa Ponto Final, veiculado no final da tarde, é querido por grande parte dos telespectadores em função da forma descontaída que apresenta o noticiário. Outros, no entanto criticam a postura do jornalista e não deixam passar episódios polêmicos protagonizados por Rodrigo Bocardi.

No ano passado, o jornalista criticou o governador de São Paulo durante a greve do transporte público na maior capital da América Latina. Depois, internautas criticaram a postura de Borcardi pela fala contra Tarcísio de Freitas.

Em 2023, Bocardi respondeu uma pessoa que xingou a emissora durante uma transmissão ao vivo transporte público. O homem levantou o dedo do meio para câmera e mandou a Globo tomar no c*. Bocardi respondeu: "Vai você, nós não temos nada a ver com isso".

Já em 2020, mais uma vez em uma reportagem no transporte público, Bocardi foi acusado de racismo pelos telespectadores por ter considerado que um atleta negro pegava bolinhas no clube onde o jornalista joga tênis. Bocardi interrompeu a transmissão ao vivo, ancorada por Tiago Scheuer para pedir que o repórter questionasse ao entrevistado se ele ia pegar bolinhas no Pinheiros. O atleta riu e disse que não, pois era atleta de Polo Aquático no clube. "E eu achando que era um dos meus parceiros que me ajudam nas partidas. Jogador de Polo Aquático. Que fera! Parabéns. E agradece logo de cara o sorissão que ele te recebeu aí, já muda a vida", disse Rodrigo Bocardi.

Ainda na mesma edição do telejornal, Bocardi se justificou dizendo que o comentário não tinha relação com a cor da pele do rapaz, e sim com a camiseta que ele estava usando.

Em 2023, durante uma onda de demissões na Rede Globo, um boato de que Bocardi havia sido demitido circulou, mas foi desmentido pela emissora. Dessa vez, uma nota da Rede Globo comunicou que Rodrigo Borcardi foi desligado por descumprir regras éticas e não deu detalhes. "Como é de conhecimento de todos, a empresa não comenta decisões de compliance", informou a nota da Globo.

Rodrigo Bocardi ainda não se manifestou sobre a demissão. Também não há informações se ele continua trabalhando na Rádio CBN, que faz parte do Grupo Globo de Comunicação.