Segundo voo de brasileiros deportados dos EUA chega ao Brasil nesta sexta

Os primeiros brasileiros deportados sob o governo Trump chegaram a Manaus no dia 24 de janeiro - (crédito: Divulgação/Governo do Amazonas)

O segundo voo de brasileiros deportados dos Estados Unidos sob o governo do presidente norte-americano Donald Trump chega ao Brasil nesta sexta-feira (7/2). O embarque foi em Alexandria, cidade do estado de Luisiana, e o pouso será em Fortaleza, no Ceará, para reduzir o tempo total de viagem. O avião deve chegar à tarde, depois de rápida escala em Porto Rico. Depois, a Força Aérea Brasileira (FAB) vai disponibilizar uma aeronave para levar os brasileiros até Belo Horizonte (MG).

Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, por determinação presidente Luiz Inácio Lula da silva, o embarque dos brasileiros em Alexandria foi acompanhado por um diplomata do Consulado-Geral em Houston.

Em Fortaleza e em Belo Horizonte, o governo federal montará esquema de recepção e apoio dos brasileiros. Nos dois aeroportos, a Polícia Federal fará operação especial para a realização de procedimentos migratórios e de segurança aeroportuária.

Leia também: Congresso acionará Comissão Interamericana sobre brasileiros deportados

Em articulação com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, a equipe do Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante, instalado no Aeroporto de Fortaleza, foi mobilizada para receber os brasileiros. Além disso, uma equipe do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania estará em Fortaleza para atuar no acolhimento dos repatriados.

Leia também: Brasileiros deportados pelos EUA chegaram algemados a Manaus

Em Belo Horizonte, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania criou um posto de acolhimento aos deportados para garantir que tenham acesso à internet gratuitamente, carregador de celular e canais para que possam entrar em contato com os familiares e obter orientações sobre serviços públicos de saúde, assistência social e trabalho.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"O governo federal reafirma seu compromisso com a promoção e a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros e atua para garantir regresso digno e seguro. A dignidade da pessoa humana é um princípio basilar da Constituição Federal e um dos pilares do Estado Democrático de Direito, configurando valor inegociável", informou o Ministério.