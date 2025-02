Anac: EuroAtlantics Airways já pode operar voos regulares no Brasil

Brasil/Europa: Caberá à cia aérea definir com os operadores aeroportuários as rotas de voo e a frequência das viagens - (crédito: Divulgação/EuroAtlantic Airways)

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou, por meio da Portaria nº 16.300 de 3 de fevereiro de 2025, a empresa aérea EuroAtlantic Airways - Transportes Aéreos S.A. a operar voos regularmente no Brasil. A partir de agora, a empresa portuguesa está liberada para efetuar o transporte internacional de passageiros e cargas, tendo o país como origem e/ou destino.



Leia também: Anac abre consulta pública e propõe lista dos proibidos de voar

Após atender a todas as exigências regulatórias da Anac, a companhia, que já realizava voos fretados no Brasil, poderá atuar livremente, oferecendo voos frequentes entre Brasil e Europa. Caberá à empresa definir com os operadores aeroportuários as rotas de voo e a frequência das viagens.

Leia também: Anac quer propor punição maior a passageiros que causam confusão em voos

Com a autorização da EuroAtlantic Airways, a Anac informa que reforça seu compromisso em ampliar a oferta de transporte aéreo nos céus brasileiros, promovendo a concorrência e proporcionando mais opções para o público e o setor logístico.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular