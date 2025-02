Nicolás Maduro fecha fronteira da Venezuela com o Brasil para exercício militar

Material cedido ao Correio mostra atividade militar das tropas venezuelanas na fronteira com o Brasil - (crédito: Reprodução Pacaraima Noticias)

A Venezuela fechou a fronteira com o Brasil, em Pacaraima (RR), nesta quarta-feira (22/1) para realização de exercícios militares. A previsão do governo brasileiro é que as atividades durem até a quinta-feira (23/1).

A Polícia Militar de Roraima informou ao Correio que o bloqueio é total, impedindo a travessia de veículos de passeio, caminhões e pedestres.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o fechamento da fronteira foi uma decisão unilateral das autoridades venezuelanas, que alegaram que trata-se de uma medida de segurança.

Em um vídeo cedido ao Correio pelo portal Pacaraima Notícias é possível observar o avanço das tropas venezuelanas. Fontes ouvidas pela reportagem relataram que não houve qualquer tipo de confronto e que o Exército Brasileiro não esteve no local nesta quarta-feira. O Ministério da Defesa, e o Exército Brasileiro foram procurados, mas não retornaram.

Essa é a segunda vez em 12 dias que o governo de Nicolás Maduro fecha a fronteira com o Brasil, em Roraima. No dia 10 de janeiro, as forças militares da Venezuela fecharam a fronteira impedindo a entrada ou saída de pessoas da Venezuela sob o argumento de impedir influências externas na posse de Nicolás Maduro, que assumiu um novo mandato após uma eleição marcada por polêmicas.

O Brasil não reconheceu formalmente a vitória de Maduro mas enviou uma representante da diplomacia brasileira para a cerimônia de posse.