Tania Bulhões: após polêmica, marca encerra produções

Em um vídeo publicado na rede social TikTok, uma influenciadora digital afirma ter encontrado xícaras de luxo da Tania Bulhões em um estabelecimento simples nas ilhas Phi Phi, na Tailândia, sem a marca brasileira. O conteúdo fez com que consumidores da empresa — que compraram as xícaras com valores acima de R$ 200 — ficassem indignados e questionassem a empresa.

"Fui tomar um cafezinho de cinco reais, em um lugar super simples, com uma xícara da coleção Marquesa, da Tania Bulhões. E, pasmem, não tinha o escrito Tania Bulhões", diz a influenciadora Izadora Palmeira no vídeo. "Cheguei em casa, fui conferir a que eu tinha e simplesmente a mesma xícara, porém com a logo."

Nos comentários da publicação, internautas dizem ter encontrado outros produtos da marca, por um preço abaixo do normal, em outros lugares. "Já encontrei algumas iguais as da marca Tania Bulhões no Ali Express por menos da metade do valor, fiquei chocada com o preço lá na loja", diz um comentário.

Pronunciamentos da marca

No dia 4/2, em um posicionamento, a Tania Bulhões afirmou que os produtos da marca eram frequentemente copiados. "Nosso design, nossas coleções e até mesmo nossa identidade visual são reproduzidos sem autorização. No caso da Marquesa, averiguamos que o parceiro descumpriu acordos contratuais, comercializando sobras de produção."

No mesmo mês, marca se pronunciou novamente por meio de uma postagem no Instagram. "Diante dos acontecimentos, realizamos uma auditoria com todos os nossos fornecedores e entendemos que não há mais segurança para seguirmos executando a produção das seguintes coleções: Marquesa, Mediterrâneo, Lírio e Entre Rios", informa a declaração. "Por isso, tomamos a decisão de descontinuar sua fabricação até que nossa própria fábrica de porcelana, atualmente em construção em Uberaba, MG, esteja apta a produzi-las".

"A decisão de descontinuar algumas coleções pode impactar nossos clientes, e estamos comprometidos em oferecer todo o suporte necessário. As coleções descontinuadas não serão mais produzidas, mas seguirão à venda em nossas lojas e e-commerce enquanto durarem os estoques", diz a descrição da postagem. É disponibilizado um e-mail do time de Experiência do Cliente da marca para os consumidores que desejam realizar solicitações e esclarecimentos, com a possibilidade de troca ou devolução dos produtos das coleções afetadas.



Condenação

Nos comentários da publicação do TikTok sobre a xícara encontrada na Tailândia, internautas comentam sobre a condenação da empresária Tania Bulhões em 2010.

No dia 22 de novembro daquele ano, a 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo condenou a empresária a quatro anos de reclusão, convertidos em duas penas restritivas de direito, com pagamento de multa pelos crimes de falsidade ideológica, descaminho, formação de quadrilha e crimes contra o sistema financeiro nacional. Na época, a assessoria de imprensa informou que a acusada estava proibida de viajar ao exterior, por mais de dez dias, sem autorização judicial, durante o período de quatro anos. Ela também teve que prestar serviços comunitários para a Fundação Dorina Nowill para cegos.



Tania Bulhões não foi presa por recorrer à delação premiada, onde confessou um esquema para escapar dos controles da Receita Federal e do Banco do Brasil na importação de mercadorias, a fim de reduzir o pagamento de impostos nas compras.

A condenação foi fruto da investigação da Polícia Federal sobre a empresária e outras 13 pessoas ligadas à marca Tania Bulhões, acusadas de participar de um esquema de subfaturamento de importações e o uso de uma empresa laranja.

*Estagiário sob a supervisão de Luciana Corrêa