Dona de creche é denunciada por agredir alunos em Osasco

Vídeos mostra Marina Rodrigues de Lima, diretora de creche em Osasco, sacudindo, batendo e gritando com as vítimas. - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Em Osasco, a dona de uma creche particular foi flagrada agredindo estudantes. O caso foi a público na última quinta-feira (6/2), após uma ex-funcionária gravar as agressões e enviar para os pais das crianças, que denunciaram a mulher. Nos vídeos, Marina Rodrigues de Lima, diretora da Escola de Educação Infantil Alegria de Saber, é vista sacudindo, batendo e gritando com as vítimas.

O prefeito do município, Gerson Pessoa (Podemos), comunicou que a creche foi interditada e que a prefeitura esteve em reunião com os pais, a Secretaria Executiva da Infância e Juventude e conselhos tutelares que acompanham o caso.

Nas redes sociais, o mandatário mostrou o alvará de funcionamento da instituição, que foi cassado. Pessoa ainda afirmou que ofereceu vagas na rede municipal para as crianças.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que o 8º Distrito Policial de Osasco investiga o caso. “Demais detalhes serão preservados devido ao sigilo imposto nas investigações”, explica. Marina Rodrigues de Lima foi levada para prestar depoimento na delegacia. A funcionária que gravou os vídeos também foi ouvida.