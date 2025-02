Acidente entre três caminhões e carro deixa um morto e cinco feridos

Um acidente envolvendo três caminhões e um veículo de passeio deixou uma pessoa morta e cinco feridas na segunda-feira (12/2), na a GO-326, entre Claudinápolis e Anicuns, em Goiás. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência.

No local, uma carreta carregada de soja estava em chamas. Os socorristas informaram que foi necessário o combate intenso até a completa extinção do fogo. No caminhão, duas vítimas foram resgatadas com vida, enquanto uma terceira, em óbito, estava presa às ferragens, o que exigiu a presença da Polícia Técnico-Científica para a remoção.

Uma das vítimas foi transportada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para Anicuns e a outra pela viatura do Corpo de Bombeiros. Além disso, uma vítima foi encontrada em um barranco, a cerca de 10 metros abaixo do nível da rodovia, sendo necessário o uso de um sistema de roldanas simples, com cordas e polias, para o resgate seguro.

