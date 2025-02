Colisão entre dois carros interdita vias e deixa passageira ferida no DF

Uma colisão entre dois veículos na noite desta segunda-feira (10/2) mobilizou duas viaturas do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF). O acidente ocorreu na QS 9, próximo ao Batalhão de Cavalaria da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), no sentido Núcleo Bandeirante.

Segundo a corporação, ao chegarem ao local, os socorristas encontraram um VW Fox vermelho, conduzido por uma mulher de 25 anos, e um Renault Logan prata, dirigido por um homem de 43 anos. Ambos os motoristas saíram sem ferimentos graves.

No entanto, a passageira do Renault, de 44 anos, se queixava de dores no pescoço e na cabeça. Consciente e orientada, ela foi encaminhada ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) após avaliação dos bombeiros.

Durante o atendimento, três vias precisaram ser interditadas. O local ficou sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF). A dinâmica do acidente não foi divulgada.