Homem que matou caseiro e simulou afogamento é preso no DF

Um homem foi preso na tarde desta segunda-feira (10/2), suspeito de matar um caseiro em Brazlândia. O crime ocorreu em abril do ano passado, na região do Setor Habitacional Cascalheira.

Inicialmente, a ocorrência foi registrada como afogamento, já que o corpo foi encontrado debruçado sobre uma caixa d'água. O próprio suspeito comunicou a morte à polícia, alegando ser amigo da vítima.

Aos investigadores da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), ele contou que passou o dia consumindo bebida alcoólica com o caseiro e, em determinado momento, saiu para visitar outro amigo, deixando a vítima sozinha na chácara. Cerca de 40 minutos depois, ao retornar, disse ter encontrado o homem com a cabeça submersa na caixa d'água.

No entanto, o laudo cadavérico apontou que a vítima morreu por esganadura ou estrangulamento, possivelmente por meio do golpe conhecido como "mata-leão". Os peritos também concluíram que o crime ocorreu em outro local e que o corpo foi arrastado até a caixa d'água após a morte.

As investigações revelaram que a vítima e o suspeito discutiram por causa de um celular. Após uma briga, o homem teria assassinado o caseiro. Com base nas provas, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do suspeito, deferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT).

O investigado optou por não responder ao interrogatório. Caso seja denunciado e condenado, pode pegar de 12 a 30 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado.