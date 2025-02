Quadrilha especializada em furto de Hilux é presa em Belo Horizonte

A Polícia Civil prendeu 10 integrantes de duas quadrilhas especializadas em furtar veículos de luxo em Belo Horizonte, especialmente caminhonetes Hilux. O modus operandi dos suspeitos foi apresentado pelos investigadores nesta terça-feira (11/2).

As investigações eram feitas há mais de um ano pelos policiais da Divisão Especializada em Prevenção e Investigação a Furtos de Veículos Automotores, tendo à frente os delegados Filype Utsch e Luciano Guimarães do Nascimento.

Dos 10 suspeitos, quatro permanecem presos sendo dois puxadores, um adulterador e um proprietário de oficina. Os dois puxadores que encontram-se presos preventivamente são conhecidos por Lach, de 33 anos, e JP, de 30. O adulterador, de 56 anos, é conhecido como Neta.

Somente em janeiro deste ano, 31 caminhonetes Hilux foram roubadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte — o que corresponde a um veículo por dia.

Segundo o delegado Filype Utsch, são duas quadrilhas distintas, que têm em comum, o receptador. “Não encontramos ainda ligações entre os dois grupos, a não ser o receptador, que foi flagrado em Sete Lagoas, no dia 28 de janeiro. Lá, descobrimos e estouramos um galpão onde havia uma caminhonete vermelha, roubada na véspera, no Bairro Floramar”.

Um vídeo obtido pela polícia mostra a ação dos dois puxadores que estão presos, Lach e JP. “Eles usavam um Celta de cor branca, que encostaram próximo do veículo que seria roubado. Um deles desceu e ia até o objetivo, abria a porta e ligava o carro. Temos um segundo vídeo, que mostra o Celta saindo do local do crime, e em seguida, a caminhonete Hilux”, diz o delegado Filype Ustch.

Prisões

As prisões dos integrantes das duas quadrilhas ocorreram em 4 e 6 de fevereiro, sendo que o adulterador, conhecido por “Neta”, e o proprietário da oficina, já estavam presos.

“Quando da descoberta do galpão em Sete Lagoas, encontramos lá a caminhonete vermelha, sendo desmontada e peças de mais cinco ou seis veículos que foram desmontados”, explica o delegado.

A prisão de quatro dos suspeitos, entre eles Lach e JP, ocorreu no Bairro Jardim Vitória. A dos outros quatro, no Bairro Goiânia, ambos na capital.

No Bairro Goiânia, foram presos dois vendedores das peças roubadas e dois compradores, que vieram do Espírito Santo. “Eles foram liberados na audiência de conciliação", explica o delegado.

A expectativa, segundo o delegado Filype Ustch, é de prender mais integrantes das quadrilhas. “O modus operandi já temos. Eles esquentavam as peças que eram colocadas para vender, com notas frias. Em breve teremos mais prisões”, afirmou.