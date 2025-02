Veja o que disse piloto de avião que bateu em carro no aeroporto no Galeão

Avião da Gol que ia partir do Rio de Janeiro para Fortaleza colidiu com uma veículo da administradora do aeroporto do Galeão, na noite de terça-feira (11/2) - (crédito: Reprodução/Redes sociais e TV Globo)

Um avião da Gol que ia partir do Rio de Janeiro para Fortaleza colidiu com uma veículo da administradora do aeroporto do Galeão, na noite de terça-feira (11/2). Um dos pilotos do Boeing 737 Max 8 da Gol avisou ao controle de tráfego aéreo sobre o incidente. "Trombamos num carro do meio da pista", disse piloto.

Na sequência, a controladora de tráfego aéreo questiona se a informação está correta e se a colisão foi na mesma pista, e o piloto confirma: "No eixo da pista"

Em nota enviada ao Correio, O RIOgaleão, que administra o aeroporto, informou que não houve feridos e todos os passageiros desembarcaram em segurança. O aeroporto segue operando normalmente para pousos e decolagens, sem impactos nas operações.

"A concessionária reforça seu compromisso com a Seguranca Operacional e segue em colaboração com o O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), órgão que está conduzindo as investigações", disse o RIOgaleão.

Veja o vídeo:

A empresa aérea Gol afirmou que um voo extra para Fortaleza foi disponibilizado para quem optou por seguir viagem. Já os passageiros que decidiram permanecer no Rio de Janeiro receberam assistência para acomodação, transporte e alimentação.

"Tripulação e equipe seguiram os procedimentos e agiram rapidamente para garantir a segurança dos passageiros. A empresa informa, ainda, que o incidente não afetará outros voos", disse a Gol.