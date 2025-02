Indígenas que naufragaram no Rio Javari são resgatados por militares

Militares da 16ª Brigada de Infantaria de Selva, por meio do 1º Pelotão Especial de Fronteira, resgataram indígenas da Terra Indígena do Vale do Javari que naufragaram no Rio Javari, no Amazonas, na sexta-feira (14/2).

Os indígenas estavam indo para uma reunião de lideranças em Atalaia do Norte (AM). Ao todo, 56 foram resgatados, sendo 24 crianças, 15 mulheres e 17 homens.











Os indígenas que estavam em estado de crise de pânico e hipotermia, além de dois bebês com febre e tosse, receberam atendimento emergencial na Seção de Saúde do 1º Pelotão Especial de Fronteira.

Todos os resgatados passaram por avaliação médica e receberam alimentação e os devidos cuidados.