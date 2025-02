Polícia procura motorista de Porsche que espancou idoso no litoral de SP

Um idoso de 78 anos foi agredido por um motorista de Porsche na quarta-feira (12/2), em Praia Grande, no litoral de São Paulo. O ataque ocorreu após o senhor ter pedido que agressor parasse de acelerar o carro na rua, pois o barulho estava incomodando ele e os vizinhos.

O idoso foi agredido com socos. Com os golpes, a vítima caiu no chão e continuou sendo espancado. Na sequência, ele chegou a se levantar, mas foi derrubado pelo motorista. Após a segunda queda, o idoso foi atingido com um chute na cabeça e perdeu a consciência.

Os moradores acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O idoso foi socorrido e levado a uma unidade de saúde.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que a Delegacia de Investigações Gerais de Praia Grande pediu a prisão temporária do agressor por tentativa de homicídio com os agravantes de motivo fútil, meio cruel, impossibilidade de defesa e pela vítima ter mais de 60 anos.

O mandado de prisão foi concedido pela Justiça. O veículo envolvido no crime foi localizado pela Polícia Militar na tarde de sexta-feira (14/2), na Rua Jorge Augusto, na zona leste da capital paulista. As investigações seguem para localizar o autor das agressões.

Veja a nota da Secretaria de Segurança Pública na íntegra:

