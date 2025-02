Saúde amplia público-alvo para vacina da dengue perto do prazo de validade

Atualmente, a vacina é destinada para jovens de 10 a 14 anos e repassada para localidades prioritárias com base no cenário epidemiológico da doença no país. - (crédito: EBC)

O Ministério da Saúde publicou, na noite de sexta-feira (14/2), uma nota técnica que orienta estados e o Distrito Federal a ampliar a faixa etária da vacina contra a dengue a depender do prazo de validade do imunizante. A orientação tem caráter temporário e vale para doses que devem vencer nos próximos dois meses.

Leia também: Justiça mantém prisão de diretora de creche que bateu em criança

Atualmente, a vacina é destinada para jovens de 10 a 14 anos e repassada para localidades prioritárias com base no cenário epidemiológico da doença no país.

Além da ampliação da idade, outra recomendação que pode ser adotada é destinar a vacina para municípios ainda não contemplados. O Ministério enfatiza que os estados e municípios devem informar a estratégia adotada para garantir o repasse da quantidade correta para aplicação da segunda dose.

Leia também: Butantan responderá Anvisa sobre vacina contra dengue em fevereiro

As estratégias apontadas pela pasta são divididas em dois grupos, a depender de quanto tempo falta para o fim da validade. Para vacinas com prazo de até dois meses, o indicado é repassar as doses para municípios que ainda não foram contemplados pela vacinação ou ampliar o público para pessoas de 6 a 16 anos.

Nos locais em que o imunizante tem prazo de até um mês, a administração pode ampliar o público para pessoas de 4 a 59 anos, 11 meses e 29 dias de idade, a depender do número de doses disponíveis. A idade é o limite etário previsto na bula da vacina.