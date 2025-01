Menos de 20% do público-alvo da vacina contra a dengue está imunizado

O Correio Braziliense realiza, nesta quinta-feira (30/1), um debate para discutir a questão da dengue no Distrito Federal. Antes do início do evento, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Lucilene Florêncio, destacou a importância desse espaço para debater um problema de saúde pública que vem afetando a capital.

“Este é um momento de utilidade pública. Hoje, pretendo discutir as estratégias da Secretaria para a prevenção da doença e também abordar a epidemia enfrentada pelo DF em 2024. Na mesma semana do ano passado, registrávamos 24,9 mil casos. Hoje, esse número caiu para 1.594, o que representa uma redução de mais de 90%”, afirmou a Secretaria.

A chefe da Secretaria de Saúde também ressaltou a importância da vacina contra a dengue, a QDenga, que ainda enfrenta resistência por parte da população. Segundo dados do órgão, apenas 46% das crianças e adolescentes de 10 a 14 anos receberam a primeira dose, e apenas 19,9% completaram o esquema vacinal com a segunda dose. “Isso significa que menos de 20% do público-alvo da campanha de vacinação está, de fato, imunizado, pois, com a primeira dose, as crianças estão vacinadas, mas ainda não totalmente protegidas”, explicou Lucilene.

O CB.Debate Dengue: uma luta de todos analisa o cenário da doença em 2025 e os caminhos que devem ser seguidos para evitar que a epidemia do ano passado se repita. O evento, realizado na tarde desta quinta-feira (30/1), reúne autoridades e especialistas para traçar um panorama sobre a dengue no Distrito Federal e no Entorno.