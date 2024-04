Dengue: Brasil tem 86 mil doses de vacina que perdem a validade neste mês

Ao menos 86 mil vacinas contra a dengue estão a uma semana do vencimento, e ainda não foram aplicadas, de acordo com levantamento feito pelo Correio. O lote de 668 mil doses com validade até 30 de abril foi doado pelo laboratório Takeda ao Ministério da Saúde, no início deste ano, para que a campanha de imunização se iniciasse com agilidade. Mas a quantidade de imunizantes próximos de expirar pode ser ainda maior.

Em 18 de abril, a pasta recomendou aos municípios que têm fármacos desse estoque a ampliação da faixa etária para seis a 16 anos, podendo aumentar para quatro a 59 anos — limite de idade recomendado pela bula — em caso de possibilidade de desperdício.

Goiás acumula o maior estoque — cerca de 65 mil imunizantes, de um total de 150 mil doses recebidas. A informação da Secretaria de Saúde foi atualizada em 18 de abril, segundo a qual os municípios que têm essas doses vão aplicá-las em pessoas entre quatro e 59 anos. Os imunizantes foram redistribuídos por todo o estado, com 246 localidades.

A Bahia tem 16.325 doses, segundo a Secretaria de Saúde — recebeu 120 mil válidas até dia 30. O governo informou que recomendou às 125 cidades que realizam a vacinação contra a dengue seguirem a orientação do Ministério da Saúde — de, inicialmente, ampliar a oferta das doses para pessoas entre seis e 16 anos e, na iminência das sobras, aumentar para quatro a 59 anos.

O Rio Grande do Norte conta com 4,9 mil doses da Qdenga prestes a vencer, informou a Secretaria de Saúde. Ao todo, 19 cidades receberam o imunizante e, em Natal, a faixa etária de vacinação foi ampliada para 4-59 anos. Nos outros locais, a pasta informou que recomendou a estratégia sugerida pelo ministério — 6-16 anos.

Três localidades

São Paulo afirma ter 224 vacinas da dengue com vencimento em 30 de abril. De acordo com o Centro de Vigilância Epidemiológica do estado, os locais em que ainda há sobras são Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba e Poá, na região de Mogi das Cruzes. Ao todo, 50 cidades foram contempladas pela priorização do ministério para a distribuição dos imunizantes. A faixa etária de aplicação das vacinas segue a norma 6-16 anos.

Em nota ao Correio, a Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso do Sul informou que 78 municípios receberam vacinas contra a dengue e que foi orientado àqueles com doses perto da data de validade a ampliação da faixa etária, conforme diretriz do ministério. No entanto, não informou a quantidade disponível.

Acre, Amapá, Amazonas, Paraíba e Maranhão anunciaram, na semana passada, a ampliação da faixa etária para terminar os estoques de imunizantes com validade até 30 de abril. Até o fechamento desta edição, os cinco estados não responderam quantas doses têm à disposição.

O Distrito Federal anunciou a ampliação da faixa etária de vacinação de seis a 16 anos, no dia 18, e zerou o estoque no dia seguinte. Agora, a vacinação segue normalmente para a faixa etária de 10 a 14 anos.

Oito estados informaram ao Correio que não têm doses do lote que vence na próxima semana — portanto, seguem a campanha de imunização normalmente. Até o momento, não há previsão do Ministério da Saúde de que a faixa etária para o recebimento da Qdenga aumente para pessoas entre seis e 16 anos.