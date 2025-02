Corpo de mulher encontrado em mata tem sinais de violência e lesões na cabeça

O corpo da mulher, identificada apenas como Giovanna, encontrado na manhã deste sábado (15/2) na região da Boca da Mata, apresenta sinais de violência e lesões na cabeça. Fontes da polícia afirmaram, preliminarmente, ao Correio que Giovanna pode ter sido morta em decorrência de uma paulada ou pedrada na cabeça. No entanto, nenhuma hipótese é descartada, segundo a polícia.

O corpo da vítima, de 46 anos, foi localizado em um terreno vazio, na região da Boca da Mata, em Taguatinga. O caso foi registrado pela 21ª Delegacia de Polícia, que agora apura o caso.













Moradores da região relataram ao Correio que não ouviram barulhos estranhos durante a noite. A família esteve no local. Porém, muito abalados, os parentes preferiram não conceder entrevistas. Amigos da vítima afirmam ao Correio que era ela usuária de drogas e havia uma briga na região pelo domínio do tráfico.

O corpo da vítima foi retirado do local pelo IML por volta das 12h. O trabalho da perícia segue no local para buscar identificar o autor do crime.