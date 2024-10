Polícia Civil do RJ prende mulher envolvida nos casos dos órgãos contaminados com HIV

A Polícia Civil da Delegacia do Consumidor (Decon) com o apoio do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) cumpriram oito mandados de busca e apreensão e um de prisão - (crédito: Google Street View/Reprodução)

Uma mulher foi presa neste domingo (20/10) durante a segunda fase da “Operação Verum” que investiga a emissão de laudos falsos pelo Laboratório PCS Saleme e resultou em seis casos de pacientes contaminados com HIV após transplantes de órgãos.

A Polícia Civil da Delegacia do Consumidor (Decon) com o apoio do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) cumpriram oito mandados de busca e apreensão e um de prisão.

Além das diligências realizadas hoje, ainda estão em andamento as análises dos documentos e materiais apreendidos durante a primeira fase, na qual duas pessoas foram detidas e outras duas presas posteriormente.

De acordo com a Polícia Civil, em nota, “segundo as investigações, conduzidas pela Delegacia do Consumidor, houve uma falha operacional no controle de qualidade aplicado nos testes, com o objetivo de diminuir custos. A análise das amostras deixou de ser realizada diariamente e se tornou semanal”.





A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), em conjunto com o Departamento-Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD) da Polícia Civil e da Controladoria-Geral do Estado, também instaurou um novo inquérito para investigar a contratação do Laboratório PCS Saleme. “A força-tarefa do Governo do Estado visa à rápida elucidação dos fatos e à responsabilização dos envolvidos em caso de constatação de irregularidades”, afirmou em nota.