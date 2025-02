Corpo de recém-nascido é encontrado dentro de mochila em córrego

Segundo os militares, o homem é acusado de estupro de vulnerável e foi vítima de tentativa de homicídio no final do último ano - (crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press )

Um bebê recém-nascido foi encontrado dentro de uma mochila, às margens de um córrego na MGC-369, em Boa Esperança, Região Sul de Minas, nesse sábado (15/02). O solicitante acionou a Polícia Militar após encontrar o objeto boiando no córrego.

Ele contou aos policiais que estava com a namorada, próximo ao curso d’água quando viu uma mochila de cor preta perto de uma pedra. A testemunha pegou o objeto e ao abri-lo encontrou pedras e um saco plástico em seu interior. Dentro do saco, o homem viu um bebê recém nascido, ainda com o cordão umbilical, mas já sem sinais vitais.

Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. Uma médica do Samu constatou a morte da criança, do sexo masculino, com o cordão umbilical e sem sinais de violência.

A perícia da Polícia civil esteve no local para fazer os trabalhos de praxe e recolheu uma blusa feminina de cor verde, que estava presa em um galho de árvore, próximo ao local onde a mochila foi achada. O corpo da criança foi encaminhado ao IML da cidade.

