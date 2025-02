Morre vítima de incêndio em fábrica de fantasias no Rio de Janeiro

Morreu, neste domingo (16/2), um das vítimas do incêndio na fábrica de fantasias Maximus Confecções, que atendia às escolas de samba da Série Ouro do carnaval do Rio de Janeiro.

A vítima foi identificada como Rodrigo de Oliveira. Ele foi um dos 21 resgatados na fábrica na quarta-feira (12/2) e estava internado desde então no Hospital Estadual Getúlio Vargas.

O hospital continua com seis vítimas do incêndio internadas. Segundo a direção da unidade de saúde, uma mulher apresentou melhora e o estado de saúde é estável, mas os outros cinco permanecem em estado grave.











O coronel Luciano Sarmento, chefe do estado-maior do Corpo de Bombeiros estadual, informou que os feridos trabalhavam de "forma precária" e sem "condições de segurança".

O Ministério Público do Trabalho decidiu abrir uma investigação para apurar as condições da fábrica. O prédio não tinha autorização do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro para funcionar e foi interditado pela Defesa Civil após a ocorrência.

As escolas Império Serrano, Unidos da Ponte e Unidos de Bangu, da Série Ouro, foram as mais prejudicadas pelo incêndio.

O prefeito Eduardo Paes (PSD) anunciou, na rede social X, que as agremiações afetadas "não serão rebaixadas do carnaval desse ano. "Havendo possibilidade de desfilar, as três serão consideradas hors-concours", disse.

Com informações da Agência Brasil*