Ucraniano sofre infarto em alto-mar e é resgatado pela Marinha do Brasil

A operação de resgate foi feita pelo Comando do 8º Distrito Naval, juntamente com o Comando em Chefe da Esquadra - (crédito: Divulgação/Marinha)

Um homem de 35 anos foi resgatado pela Marinha após apresentar sinais de infarto em alto-mar, neste domingo (16/2). A embarcação em que o tripulante estava, um navio mercante, encontrava-se a 136km da costa, na área jurisdicional do Comando da Marinha em São Paulo, e foi orientada a seguir para o Rio de Janeiro, a fim de facilitar a operação.

Leia também: Indígenas que naufragaram no Rio Javari são resgatados por militares

O homem resgatado é um cidadão ucraniano. O resgate ocorreu por volta das 5h45. Após o desembarque, o homem foi encaminhado em uma ambulância ao Hospital São Lucas, em Copacabana (RJ), onde recebeu atendimento médico.

Veja as fotos:













A operação de resgate foi feita pelo Comando do 8º Distrito Naval, juntamente com o Comando em Chefe da Esquadra.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Cabe destacar que o Comando desempenha atividades de operação de busca e salvamento na região Sul-Sudeste do país e, por meio do Centro de Operações de São Paulo, mantém a vigilância, o comando e o controle das operações marítimas 24 horas por dia, além de disponibilizar o telefone 185 para emergências náuticas, permitindo que a sociedade contribua para salvar vidas. No ano de 2024, esse Salvamar atuou em 42 ocorrências, resultando no resgate de 47 náufragos com vida", disse a Marinha.