Filho de prefeito tem o rosto e as mãos mordidas por cachorro

Caio Geovanni, 7 anos, teve o rosto e as mãos mordidas por um cachorro no domingo (16/2). O menino é filho do prefeito de Campos Belos, Pablo Geovanni (União Brasil).

Leia também: Menino de 8 anos é atacado por pitbull e perde parte da orelha

O prefeito informou que Caio foi atendido pela equipe médica da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Campos Belos. Depois, a família veio para Brasília, onde a criança passou por uma primeira cirurgia na segunda-feira (17/2).

Leia também: Escritora Roseana Murray começa a usar prótese após perder o braço em ataque de pitbull

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pablo Geovanni (@pablogeovanni)

Pablo ainda disse que o filho está consciente e pede orações por ele. "Deus sempre esteve com a gente e vai iluminar a mãos dos profissionais nos procedimentos médicos que o nosso Caio irá passar", afirmou o prefeito.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular