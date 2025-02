PF mira organização que atua na fronteira do Brasil com a Venezuela

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Corregedoria da Receita Federal, deflagrou, nesta terça-feira (18/2), operação que investiga uma organização criminosa que atua na fronteira entre o Brasil e a Venezuela.

Policiais federais cumpriram 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de Boa Vista (RR), Pacaraima (RR), Bonfim (RR), Itapema (SC) e Manaus (AM).

A Justiça Federal determinou o afastamento do cargo de um funcionário público por 120 dias, além do recolhimento do passaporte e proibição de deixar o país para outros dois investigados.

As investigações apontaram que os suspeitos simulavam a exportação visando o recebimento de isenções fiscais, mas os itens retornavam para serem vendidos em território nacional, ocasionando prejuízos aos cofres públicos e concorrência desleal com o mercado interno.

Os crimes investigados são corrupção ativa e passiva, contrabando, descaminho, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

O Correio tenta contato com a Receita Federal para saber mais detalhes da operação, mas ainda não obteve retorno.