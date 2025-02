Roraima pressiona União por ressarcimento pela imigração venezuelana

A União ainda não cumpriu a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que determina o ressarcimento ao estado de Roraima pelos gastos extraordinários decorrentes da imigração venezuelana. A determinação judicial, proferida em outubro de 2020, estabeleceu que o governo federal deve devolver 50% das despesas estaduais com educação, saúde, segurança e assistência social voltadas aos imigrantes. O valor devido já soma R$ 384 milhões.

Na última semana, o senador Hiran Gonçalves (Progressistas-RR) e o governador de Roraima, Antonio Denarium (Progressistas), reuniram-se com o ministro Luiz Fux, do STF, em Brasília, para discutir o andamento do processo e cobrar celeridade na liberação dos recursos.

“Durante a reunião com o ministro Fux, reforcei a urgência desse repasse para que os serviços essenciais sejam mantidos”, afirmou o senador.