Vizinho mata jovem após ela não corresponder flerte

Um homem foi preso por matar a gerente bancária Aline Cristina Giamogeschi, 31 anos, em Registro, no interior de São Paulo. A mulher foi encontrada morta e nua dentro da própria casa. O suspeito era vizinho da vítima.



Em nota enviada ao Correio, a Secretaria de Segurança Pública informou que o pedido de prisão temporária foi acatado pela Justiça e cumprido na terça-feira (25/2). O homem passou por exame de corpo de delito e foi levado à Cadeia Pública da cidade, onde permanece à disposição da Justiça.

Aline foi encontrada morta pelo irmão no sábado (22/2). O corpo dela estava com sinais de violência sexual e enforcamento. O autor do crime tem 23 anos e foi identificado após trabalho de investigação.

A fisioterapeuta Tamara Lourenço, amiga de Aline, lamentou a morte da jovem. "É assim que quero me lembrar de você, minha princesa, com esse sorriso largo e essa alegria contagiante.... Eu estou sem chão com a sua partida, sem acreditar que isso aconteceu, mas fiquei em paz que a justiça será feita", disse, no Instagram.

Como denunciar violência contra mulher?

Diversas instituições atuam no enfrentamento e na prevenção da violência contra a mulher. Além do trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil, há a atuação do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Ministério das Mulheres, e também serviços da rede de atendimento e proteção.

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher: unidades especializadas da Polícia Civil, que realizam ações de prevenção, proteção e investigação dos crimes de violência doméstica e violência sexual contra as mulheres, entre outros. Acesse os contatos das Delegacias Especializada de Atendimento à Mulher;

Governo Federal: ligue 180 para denúncias e informações sobre violência doméstica;

Polícia Militar: ligue 190;

Ouvidoria Nacional da Mulher do Conselho Nacional de Justiça: (61) 2326-4615;

Ouvidoria das Mulheres do Conselho Nacional do Ministério Público: (61) 3315-9476 (WhatsApp).











