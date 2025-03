Influenciadora é barrada em restaurante por causa de fantasia: "Chocada"

Desde que o vídeo foi publicado, as redes sociais de Jéssica e do restaurante foram tomadas por comentários sobre o ocorrido - (crédito: Redes Sociais / @jessicamendes / Reprodução - Google Street View / Reprodução)

Uma influenciadora de Belo Horizonte usou as redes sociais para relatar que foi impedida de entrar em um restaurante por causa de sua fantasia de carnaval. O caso aconteceu no sábado (1/3), no Bairro São Bento, na Região Centro-Sul da cidade.

Nas imagens, Jéssica Mendes aparece indignada em frente ao estabelecimento. Ela afirma que, ao chegar ao local, um funcionário a perguntou se havia alguma coisa para cobrir sua fantasia. Inconformada com a situação, ela disse que não e saiu do local.

“Estou aqui no Projeto Sabor com a minha roupa e eu não posso entrar para almoçar [...] Eu estou indo embora agora, é um absurdo. Eu estou indignada, você não pode sentar em um restaurante porque eu estou com essa roupa. Que absurdo é esse gente, estou chocada. A gente está no carnaval, não estou com o peito de fora não”, desabafou a influenciadora.

















O vestido de contas de Jéssica foi inspirado em um modelo usado pela atriz Paolla Oliveira, em um ensaio da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio.

A reportagem procurou o restaurante Projeto Sabor, mas ainda não obteve resposta. Ao Estado de Minas, um funcionário, que presenciou os fatos mas não quis se identificar, relatou que a parte de baixo da roupa da mulher havia muita transparência e ela foi orientada, como outros clientes já haviam sido.

“Trabalhamos em uma casa fechada que não tem mesa na rua. Evitando um constrangimento para ela e outros clientes nós a orientamos a colocar algo para cobrir a parte de baixo. Então ela saiu brava e gravou o vídeo aqui na porta”, disse o funcionário.

















Repercussão

Desde que o vídeo foi publicado, as redes sociais de Jéssica e do restaurante foram tomadas por comentários sobre o ocorrido. Nos dois perfis, as opiniões dos seguidores foram diversas, com pessoas concordando com a atitude tomada pelo estabelecimento e pessoas contra.

“Virei fã desse restaurante, adoraria morar na mesma cidade e ir comer aí. Parabéns por manterem a postura de que o carnaval é na rua e não dentro do estabelecimento”, escreveu uma pessoa no Instagram da casa. “Só não estão preparados para receber os foliões de BH”, disse outra seguidora.

A divergência de opinião também aconteceu na sessão de comentários do vídeo publicado pela influenciadora no TikTok. “Isso se chama ‘dress code’. Cada ambiente possui um! Eles não estão errados, apesar de sua sensação de indignação”, escreveu uma pessoa. “Chocada gente. A roupa dela além de magnífica nem pelada está”, disse outra.