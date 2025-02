Operação Carnaval flagrou 92 condutores alcoolizados no fim de semana

Equipes do Detran-DF realizam Operação Carnaval em diversas regiões. - (crédito: Equipes do Detran-DF realizam Operação Carnaval em diversas regiões. )

Por Roberta Leite*—O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizou ações da operação Carnaval Seguro em diversas regiões do DF, de sexta-feira (21/2) a domingo (23/2). Foram abordados 945 condutores e realizados 820 testes de etilômetro pelos agentes.

Equipes do Detran-DF autuaram 92 motoristas por dirigirem após o consumo de bebida alcoólica, 29 inabilitados, 24 com a CNH vencida há mais de 30 dias, 40 por dirigir veículo com o escapamento irregular e 105 por infrações diversas. Ao todo, foram recolhidos 39 veículos ao depósito.

Além disso, cinco condutores foram autuados por transpor, sem autorização, bloqueio viário policial. Uma condutora transpôs o bloqueio, mas teve o veículo parado com o auxílio das camas de faquir, em Planaltina. A motorista, além de inabilitada, estava sob o efeito de bebida alcoólica.

Outro condutor alcoolizado evadiu-se da blitz, no Eixo Monumental, mas as equipes conseguiram abordá-lo e ele foi conduzido à delegacia por apresentar quantidade de álcool considerada crime.