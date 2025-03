Suposta briga deixa mulher e bebê em estado grave em Minas Gerais

Um homem, de 26 anos, é suspeito de agredir a companheira, de 26, e a enteada, de dez meses de vida, no bairro Alvorada, em João Pinheiro, no Noroeste de Minas Gerais, nesse domingo (9/3). As duas estão internadas em estado grave no hospital.





A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada por testemunhas que viram a mulher caída no chão da Praça Vanderley Prates. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima e uma bebê sendo atendidas pela equipe de uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Conforme o boletim de ocorrência, o proprietário de um bar atendia clientes quando a vítima chegou em frente ao estabelecimento pedindo ajuda. Segundo ele, a mulher estava sem blusa, apresentava muito sangramento e, quando conseguiu pedir socorro, desmaiou e caiu no chão. Ela também segurava uma faca, que foi apreendida.





















Outra testemunha relatou que mora no mesmo lote que as vítimas e ouviu gritos de socorro. Ela foi verificar, viu a vizinha já caída no chão da praça e acionou o Samu. Outra testemunha, irmão do suspeito, viu o homem no portão da casa segurando a bebê nos braços. Ele se aproximou e viu que a bebê tinha hematomas no rosto.

A bebê foi entregue ao irmão que a entregou aos médicos do Samu, enquanto o suspeito entrou na casa e fugiu pelos fundos. Parte da equipe policial iniciou buscas pelo bairro e outros militares entraram no imóvel, onde encontraram o ambiente com muito sangue pelo chão e móveis, em especial na cozinha, na sala e no quarto.

Leia também: Itália aprova projeto de lei que pune feminicídio com prisão perpétua



Os policiais tentaram contato com a vítima para colher informações, mas não foi possível, uma vez que já havia sido encaminhada ao hospital e estava entubada. Segundo a equipe médica, a mulher acumulou vários ferimentos, incluindo politraumatismo toráxico-cerebral, hemorragia na costela, lesão pulmonar e corte no couro cabeludo, além de queda de consciência.

Ainda segundo os registros policiais, a bebê sofreu ferimentos no rosto, apresentando choro forte e sonolência. Ela também está em estado grave e internada no hospital.

Leia também: "Violência contra as mulheres é uma pandemia no país", diz ministra Cida Gonçalves

Versão do suspeito

Após 1h30 de buscas, o suspeito foi encontrado escondido em um terreno, próximo à casa onde aconteceram as agressões. Ele estava com escoriações e uma lesão na região do pescoço e também foi encaminhado a atendimento médico, mas não precisou de internação.

Mesmo sendo informado do direito de se manter em silêncio, o homem preferiu dar sua versão à polícia. Segundo ele, o casal e a criança estavam em um bar quando uma conhecida passou de carro e o cumprimentou. Neste momento, a companheira sentiu ciúmes e começou uma briga verbal, que os levou à casa.

Conforme o relato do suspeito, a mulher pegou uma faca e o atingiu no pescoço. Ele relatou que, durante a briga, esbarraram no carrinho onde estava a bebê, o que causou os ferimentos no rosto dela. Ainda segundo o homem, após o ataque a faca, os dois começaram uma luta corporal e ele não se lembra o que aconteceu depois.

O homem foi preso sob suspeita de tentativa de feminicídio. O caso segue com a Polícia Civil de João Pinheiro.