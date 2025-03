Itália aprova projeto de lei que pune feminicídio com prisão perpétua

O Conselho de Ministros da Itália aprovou um projeto de lei que introduz a definição legal de feminicídio no direito penal do país. Segundo a primeira-ministra Giorgia Meloni, a proposta prevê a prisão perpétua como punição para o crime. O texto foi aprovado na sexta-feira (7/3), na véspera do Dia Internacional da Mulher, e ainda precisa passar pelo parlamento para se tornar lei.

"O projeto ainda prevê circunstâncias agravantes e aumentos de pena para os crimes de maus-tratos, perseguição, violência sexual e pornografia de vingança. São normas que considero muito importantes e que queríamos fortemente dar um impulso na luta contra esse flagelo intolerável", afirmou Meloni.

Lei do feminicídio completou 10 anos no Brasil

No Brasil, a lei que que passou a classificar o feminicídio como “homicídio contra a mulher por razões da condição de sexo feminino" (Lei 13.104/2015) completou 10 anos no domingo (9/3). A iniciativa foi sancionada em 2015 pela então presidente Dilma Rousseff.

Além disso, em outubro do ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 14.994/24 e ampliou a pena para quem comete o crime. A punição, que variava entre 12 a 30 anos de prisão, passou para mínimo de 20 e máximo de 40 anos.

A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, classifica a Lei do feminicídio como um marco na luta pelos direitos das mulheres brasileiras. "Essa legislação reconhece o assassinato de mulheres por razões de gênero como crime hediondo, garantindo penas mais duras e visibilizando essa violência. Ainda há muito a se fazer para proteger a vida das mulheres e meninas", pontua Cida.





















Como denunciar violência contra mulher?

Diversas instituições atuam no enfrentamento e na prevenção da violência contra a mulher. Além do trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil, há a atuação do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Ministério das Mulheres, e também serviços da rede de atendimento e proteção.

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher: unidades especializadas da Polícia Civil, que realizam ações de prevenção, proteção e investigação dos crimes de violência doméstica e violência sexual contra as mulheres, entre outros. Acesse os contatos das Delegacias Especializada de Atendimento à Mulher;

unidades especializadas da Polícia Civil, que realizam ações de prevenção, proteção e investigação dos crimes de violência doméstica e violência sexual contra as mulheres, entre outros. Acesse os contatos das Delegacias Especializada de Atendimento à Mulher; Governo Federal: ligue 180 para denúncias e informações sobre violência doméstica;

ligue 180 para denúncias e informações sobre violência doméstica; Polícia Militar: ligue 190;

ligue 190; Ouvidoria Nacional da Mulher do Conselho Nacional de Justiça: (61) 2326-4615;

(61) 2326-4615; Ouvidoria das Mulheres do Conselho Nacional do Ministério Público: (61) 3315-9476 (WhatsApp).

