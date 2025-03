Investigadores apuram em segredo o que levou ex-coach a matar vendedora

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) informou, em nota enviada ao Correio nesta quinta-feira (13/3), que não descarta nenhuma motivação na investigação da morte de uma vendedora em Vila Velha, Grande Vitória, na última segunda (10/3). Carla Gobbi Fabrete, de 25 anos, foi esfaqueada por Wenderson Rodrigues de Sousa, 30, enquanto trabalhava em uma loja no Polo de Moda da Glória.

Wenderson, que até 2018 era coach e fisiculturista, entrou em outras lojas da região e mostrou a faca usada no crime para outras pessoas, que pensaram se tratar de brincadeira. Na vizinhança em que ocorreu o episódio, ele era conhecido por vender doces no sinal fantasiado de super-heróis, como homem-aranha e super-homem, a fim de pagar estudos na área da saúde.

Em perfil privado no Instagram, Clark Wender — em referência ao personagem Clark Kent — se apresenta como animador de eventos, técnico de enfermagem, “vendedor nato, fotógrafo polaroid e poeta”. Uma página profissional na mesma rede social, não atualizada desde 2018, o descreve como bicampeão estadual de fisiculturismo e oferece consultoria online para emagrecimento e desenvolvimento pessoal. Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com imagens de câmeras de segurança de lojas do Polo de Moda divulgadas pela TV Gazeta, Wenderson vestia uma camisa do Vasco, shorts, chinelos e boné antes do crime. Segundo moradores, ele teria ido para casa antes de voltar à Glória sem camisa e boné, com os mesmos shorts, sapatos diferentes, uma bolsa tiracolo e acompanhado de um cachorro, o qual segurava por uma coleira.

Nas imagens da loja em que Carla trabalhava, obtidas pelo Correio, é possível ver o momento em que o criminoso simula uma compra. Ele sorri enquanto conversa com a vendedora e manuseia a bolsa que carrega. Em determinado momento, Wenderson aponta para os fundos do estabelecimento, e tanto ele quanto a vítima saem do campo de visão da câmera.

Imagens posteriores mostram o suspeito correndo descalço pela calçada do Polo de Moda, com o cachorro e com uma das mãos ensanguentada. Segundo a Polícia Civil, ele foi detido pela Guarda Muncipal de Vila Velha ainda no bairro da Glória, enquanto feria a si próprio com a faca utilizada no crime, e encaminhado à Delegacia Regional. “Ele segue internado e sem possibilidade de prestar depoimento no momento, sob escolta.” Leia também: Assassino de Louise carregava mochila com kit macabro perto da casa de ex; vídeo

Wenderson foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado. A PCES esclarece que “durante as investigações, a autoridade policial pode modificar a tipificação do crime no momento do indiciamento, considerando novas provas e análises”. Assim, o suspeito pode responder por homicídio, “uma vez que a vítima veio a óbito posteriormente à autuação, além da inclusão de eventuais outras qualificadoras, conforme análise minuciosa dos fatos”.

A TV Gazeta, emissora local, noticiou que Wenderson tem passagem na polícia por envolvimento com drogas e criminalidade. Ao Correio, a Secretaria da Justiça do Espírito Santo (Sejus) confirmou que ele passou pelo sistema prisional do estado entre março de 2018 e julho de 2019.

“Nenhuma motivação é descartada”, diz a nota da Polícia Civil. “Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.”

Carla foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e foi enterrada na última quarta-feira (12/3), em São Gabriel da Palha, município em que nasceu, também no Espírito Santo. Ela deixa uma filha de 2 anos e 4 meses. Leia também: Crime expõe brutalidade e terror com execuções públicas de inimigos no DF

Leia íntegra da nota da P CES:

“A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) informa que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), que está realizando diligências e oitivas para esclarecer os fatos. Nenhuma motivação é descartada pela Polícia Civil. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.

No dia do crime, ocorrido na tarde dessa segunda-feira (10), a Guarda Municipal de Vila Velha deteve o suspeito no bairro Glória, em Vila Velha, e entregou a ocorrência na Delegacia Regional de Vila Velha. Com base nas informações e diligências iniciais, o homem, de 30 anos, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima. No momento, ele segue internado e sem possibilidade de prestar depoimento no momento, sob escolta.

Posteriormente à autuação, a vítima, uma mulher de 25 anos, evoluiu para óbito. O corpo foi encaminhado, na manhã desta terça-feira (11), para o Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Científica, em Vitória, onde passará por necropsia antes de ser liberado para os familiares.