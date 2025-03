Assassino de Louise carregava mochila com kit macabro perto da casa de ex

Foragido do sistema penitenciário e autor de um crime bárbaro na capital federal, Vinicius Neres Ribeiro, condenado pelo assassinato brutal da estudante Louise Ribeiro, em 2016, foi recapturado pela Polícia Penal com uma mochila repleta de itens suspeitos. O criminoso estava nas imediações da casa de uma ex-namorada, no Gama, quando foi detido. Os objetos apreendidos incluem facas, algemas, sacos de lixo e serra.

Fora da cadeia, o criminoso começou a se relacionar com outra mulher que não tinha conhecimento do antecedente criminal do namorado. Ao descobrir sobre o seu passado, ela decidiu por fim à relação e começou a ser ameaçada por ele.

Vinicius não aceitava o término e, nesta terça-feira, foi recapturado pelos policiais penais próximo à casa da ex. Na mochila, ele levava facas, luva cirúrgicas, máscara facial, algemas plásticas, alicate, serra, sacos de lixo e lubrificante íntimo.

Vinicius foi condenado a 23 anos de prisão e 10 dias-multa pelo assassinato da estudante Louise Ribeiro, em 2016. Ao ganhar o regime semiaberto, foi beneficiado com trabalho externo, mas fugiu ao não retornar do serviço.

Caso Louise

O caso do assassinato Louise chocou o Distrito Federal. Segundo a investigação da época, Neres dopou Louise com clorofórmio, em um laboratório da instituição, e em seguida a asfixiou. O crime teria sido motivado pelo fato de a jovem recusar se relacionar com ele.

Após o crime, Neres amarrou os pés e as mãos de Louise e enrolou o corpo em um colchão inflável. Em seguida, transportou o cadáver no carro da estudante até uma área de mata perto da instituição de ensino, onde o abandonou.