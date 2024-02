Criminoso preso em Portugal por golpes no DF chega ao Brasil

Integrante de uma quadrilha de Portugal que aplicava golpes de falsos investimentos no Brasil foi preso e extraditado. Ele chegou ao Distrito Federal na tarde desta quinta-feira (1º/2) - (crédito: PCDF/Divulgação) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Integrante de uma quadrilha de Portugal que aplicava golpes de falsos investimentos no Brasil foi preso e extraditado. Ele chegou ao Distrito Federal na tarde desta quinta-feira (1º/2).

Segundo a 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte), a organização criminosa chegou a fazer vítimas que perderam mais de R$ 1 milhão com as promessas de investimentos na bolsa de valores. A Polícia Civil do DF (PCDF) aguarda as demais ordens de extradição do grupo envolvido no crime.

Por volta das 17h20, o voo de Lisboa para Brasília chegou ao aeroporto da capital com o primeiro preso extraditado que fazia parte do grupo criminoso. A prisão é resultado da deflagração da operação O Lobo de Wall Street, realizada pela 9ª DP (Lago Norte).

A Justiça brasileira decretou as ordens de prisão preventiva contra a quadrilha, além da determinação de cumprimento internacional via difusão vermelha da Interpol. Os mandados de prisão foram cumpridos em Portugal, devido os integrantes da organização residirem na Europa. Desde então, os presos aguardavam os processos de extradição que estão em curso e sendo intermediados pelo Ministério da Justiça.

De acordo com a PCDF, o preso extraditado aguardava o desfecho da situação dele e foi entregue ao Brasil na tarde desta quinta-feira. Os policiais da 9ª DP e da Polícia Federal recepcionaram o criminoso ainda no aeroporto.

Ele foi levado para a ala federal do complexo da Papuda, onde aguardará o processo em prisão preventiva. Há ainda outros seis integrantes da quadrilho aguardando as próximas ordens de extradição.

O delegado-chefe da 9ª DP, Erick Sallum, destacou que as investigações tiveram início há um ano e, após muito trabalho, um dos integrantes chegou preso ao Brasil.

“Tivemos a satisfação de recepcionar um dos criminosos já na saída do avião. Não conseguimos recuperar todos os ativos desviados das milhares de vítimas espalhadas por todo o Brasil, mas que pelo menos elas possam ter um pouco de paz e a satisfação de que algo foi feito. Os responsáveis não saíram ilesos”, ressaltou.

Lobo de Wall Street

A operação Lobo de Wall Street revelou que uma organização criminosa, sediada em Portugal, fazia vítimas no Brasil por meio do golpe dos falsos investimentos na bolsa de valores (Ghost-Brokers).

Durante as investigações, os policiais constataram que algumas vítimas chegaram a perder mais de R$ 1 milhão com as falsas promessas. Em alguns casos, as vítimas do grupo tiveram se endividaram e estão fazendo tratamento psicológico pela profunda depressão.

A PCDF alerta a população a ter cautela e redobrar a atenção, devido a grande quantidade de golpes sendo aplicados diariamente.

“Jamais acreditem em promessas de rentabilidades milagrosas. Jamais se arrisquem em supostos investimentos ofertados por telefone e páginas na internet. Com as novas tecnologias envolvendo inteligências artificiais, redobrem a cautela sempre que falarem por meios de aplicativos de mensageria como o WhatsApp e Telegram. Depois que o dinheiro é entregue aos criminosos, a recuperação é sempre complicada”, destacou em nota.