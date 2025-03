Ônibus com 70 passageiros é sequestrado no Rio de Janeiro

O homem levava uma réplica de uma arma de fogo, com a qual ameaçou o motorista do veículo. Além disso, roubou os pertences dos passageiros - (crédito: Reprodução/Youtube)

Um ônibus foi sequestrado na altura de Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (14/3). Cerca de 70 pessoas estavam no veículo no momento da abordagem, de acordo com o g1.

Ao Correio, a Polícia Militar afirmou que o coletivo realizava a linha 378 (Marechal Hermes x Castelo) quando agentes constataram que um criminoso teria rendido o motorista e os passageiros. O coletivo foi interceptado nas proximidades do Aeroporto Santos Drummond e o suspeito foi preso.

O homem levava uma réplica de uma arma de fogo, com a qual ameaçou o motorista do veículo. Além disso, roubou os pertences dos passageiros.

"Ele falou que queria chegar no [Morro do] São Carlos, na Leopoldina, e, a partir daquele momento, eu não iria parar para ninguém. Eu segui, e os passageiros se desesperaram porque eu mudei a rota. Começou aquele desespero, ele se desesperou, mostrou a arma e disse que estava carregada", contou o motorista ao g1.

Segundo a PM, a ocorrência foi registrada na 17ª DP (São Cristóvão). Em nota enviada ao Correio, a Polícia Civil do estado complementou a informação e disse que que o caso será encaminhado à 19ª DP (Tijuca), que dará prosseguimento às investigações.