Operação no Complexo da Maré deixa um suspeito ferido no Rio de Janeiro

No começo desta quinta-feira (13/3), a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) trocou tiros com criminosos no Complexo da Maré, na Zona Norte carioca, durante operação para combater o roubo de cargas na região. Em meio aos disparos, um dos suspeitos foi atingido pelos agentes e foi socorrido.



A corporação informou que, durante um monitoramento de inteligência durante a madrugada, na Vila Pinheiro, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) apreendeu com o suspeito baleado um fuzil 5.56, um rádio transmissor e drogas. O homem era suspeito de envolvimento com a morte de dois agentes da PM em junho de 2024.

Segundo a PMERJ, o Núcleo de Apoio às Operações Especiais (NAOE), do Comando de Operações Especiais (COE) e do 22º Batalhão de Polícia Militar (BPM) estão atuando na remoção de barricadas e instalações de redutores de velocidade na Vila São João. A corporação afirma que a medida reduziu em 100% os roubos de carga em Nova Holanda.

Em meio a onda de violência que aflige o RJ, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, se reuniram durante a tarde de quinta para discutir os últimos pontos da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança. O objetivo é finalizar o texto para que possa ser enviado ao Congresso Nacional. O governo do Rio, Claudio Castro (PL) já se posicionou de forma crítica à proposta.

