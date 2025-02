Testemunha sobre homem que morreu em academia: "Caiu para trás"

Academia foi fechada três horas antes do horário - (crédito: Blog da Zuleika/Reprodução)

O homem de 46 anos que morreu após sofrer uma parada cardíaca em uma das unidades da Smart Fit, no Guará 2, fazia o exercício “pull-down”, aparelho de treinamento de força projetado para as costas. Ao Correio, uma testemunha do incidente contou que o aluno desmaiou e, aparentemente, caiu ao chão já sem vida.

O caso ocorreu por volta das 21h desta terça-feira (11/2), na unidade da QE 26. A testemunha que conversou com o Correio contou que treinava em um aparelho próximo ao que o homem estava. “Ele estava fazendo o exercício de costas e foi de repente. Ele caiu para trás e bateu com a cabeça no chão. Imediatamente, todos os professores e a equipe da academia vieram socorrê-lo”, disse.

Os militares do Corpo de Bombeiros foram acionados e tentaram reanimar o aluno por mais de 50 minutos. O óbito foi constatado pelos profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atestaram parada cardiorrespiratória.