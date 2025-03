Fisiculturista morre aos 32 anos; há suspeita do uso de anabolizante

O fisiculturista e promotor de eventos Marcos Antônio Moraes Paz, conhecido como DJ Macaully, morreu aos 32 anos, em Goiânia. O atleta se preparava para participar de um campeonato de fisiculturismo.

Marcos morreu no sábado (15/3), mas só foi confirmada nesta quarta-feira (19/3) pela mulher do fisiculturista, Aparecida Paloma. "Sei o quanto todos o amavam, pois de fato era um ser humano incrível", disse, em postagem no Instagram.

Ao Correio, o Conselho Regional de Nutrição da 1ª Região, que abrange o Goiás, manifestou profundo pesar à família de Marcos Antônio Moraes Paz. A família do atleta identificou o nutricionista que atendia o fisiculturista como Bruno Corrêa Lima. Segundo o Conselho Regional de Nutrição da 1ª Região, ele se encontra inativo, com a inscrição provisória cancelada. Portanto, ele não está autorizado a exercer a profissão legalmente. "Um profissional nesta situação não deve prestar serviços de nutrição, conforme regulamentação do Conselho", diz.

"Acerca das denúncias relacionadas à suposta prescrição de anabolizantes, por Bruno Corrêa Lima, reiteramos que o Código de Ética e de Conduta do Nutricionista proíbe, terminantemente, a prescrição de qualquer tipo de medicamento por nutricionistas. A função dos nutricionistas é voltada ao planejamento alimentar e à educação nutricional, sempre visando a promoção da saúde", afirmou o Conselho Regional de Nutrição da 1ª Região.



O Conselho também destacou que está pronto para iniciar um processo de apuração ética e disciplinar contra o profissional, caso evidências se confirmem. "Encorajamos a sociedade a utilizar o nosso canal de denúncias no site www.novoportal.crn1.org.br, onde disponibilizamos um espaço para reportar quaisquer práticas antiéticas", cita a instituição.

A Secretaria de Cultura de Malhada (BA) — cidade natal do fisiculturista — lamentou a morte Macaully. Ele já atuou líder da quadrilha junina local. "Macaully deixou um legado inestimável em nossa comunidade, com sua dedicação e paixão pela cultura popular. Sua contribuição para a preservação e divulgação das tradições juninas será sempre lembrada e honrada", disse a pasta.

Veja a nota do Conselho re Nutrição da 1ª Região na íntegra:

O Conselho Regional de Nutrição da 1ª Região (CRN-1) manifesta seu profundo pesar à família de Marcos Antônio Moraes Paz em decorrência de seu falecimento.

Gostaríamos de esclarecer que o registro de Bruno Corrêa Lima se encontra inativo, com a inscrição provisória cancelada. Portanto, ele não está autorizado a exercer a profissão legalmente. Um profissional nesta situação não deve prestar serviços de nutrição, conforme regulamentação do Conselho.

Acerca das denúncias relacionadas à suposta prescrição de anabolizantes, por Bruno Corrêa Lima, reiteramos que o Código de Ética e de Conduta do Nutricionista proíbe, terminantemente, a prescrição de qualquer tipo de medicamento por nutricionistas. A função dos nutricionistas é voltada ao planejamento alimentar e à educação nutricional, sempre visando a promoção da saúde.

O CRN-1 é diligente na apuração de quaisquer irregularidades e acompanha as informações junto às autoridades competentes. Estamos prontos para iniciar um processo de apuração ética e disciplinar contra o profissional, caso evidências se confirmem. Encorajamos a sociedade a utilizar o nosso canal de denúncias no site www.novoportal.crn1.org.br, onde disponibilizamos um espaço para reportar quaisquer práticas antiéticas.

Nos posicionamos ao lado do cumprimento rigoroso das normas éticas e legais da profissão e estamos comprometidos em zelar pela saúde e segurança da população, sempre defendendo o direito à saúde e aos direitos constitucionalmente assegurados.

Veja a nota da Secretaria de Cultura de Malhada:

É com profunda tristeza que a Secretaria de Cultura de Malhada, por meio do seu secretário Ginaldo, lamenta o falecimento de Macaully, líder da quadrilha junina ( nome da Quadrila) e grande contribuinte da cultura local.



Macaully deixou um legado inestimável em nossa comunidade, com sua dedicação e paixão pela cultura popular. Sua contribuição para a preservação e divulgação das tradições juninas será sempre lembrada e honrada.



Agradecemos imensamente a contribuição de Macaully para o enriquecimento cultural de nossa cidade. Sua memória viverá para sempre em nossos corações e nas manifestações culturais que ele ajudou a construir.



Neste momento de dor, estamos juntos com a família e amigos de Macaully, compartilhando a tristeza e a saudade. Que Deus conforte seus corações e lhes dê força para superar essa difícil perda.

O Correio não conseguiu contato com Bruno Corrêa Lima.

