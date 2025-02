Fisiculturista sul-coreano morre aos 38 anos

Morreu, aos 38 anos, o fisiculturista e influenciador sul-coreano Kim Wong-seo. A notícia foi comunicada pela família do atleta nas redes sociais na terça-feira (4/2). Comunicado relatou que Wong-seo foi vítima de um acidente, mas não deu mais detalhes sobre o caso.

Leia também: Jovem morre após inalar gás hélio no aniversário da filha

"O Sr. Kim Woo-seo, que sempre foi cheio de energia, partiu hoje, dia 3, para uma longa jornada ao céu devido a um acidente fatal", diz o texto escrito pelo irmão mais novo, Kim Ji Hyun. “Meu irmão parecia forte, mas era mais delicado do que qualquer outra pessoa, eu ficaria grato se você pudesse se lembrar dele no fundo do seu coração por muito tempo, para que sua jornada final não fosse solitária”.

Wong-seo tinha mais de 120 mil inscritos no YouTube e 40 mil no Instagram, onde compartilhava detalhes da rotina como modelo e fisiculturista. Fãs e colegas de profissão lamentaram a perda.